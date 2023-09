Salerno, Conte incontra gli iscritti al M5S. Poi confronto con Fratoianni

Oggi, 14 settembre, alle ore 20, nella Sala Panoramica del Polo Nautico di Salerno, in via Lungomare Colombo 132, il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, incontrerà il coordinatore regionale Salvatore Micillo, la coordinatrice provinciale Virginia Villani, i parlamentari eletti e soprattutto gli iscritti ai gruppi territoriali della provincia di Salerno per un breve saluto.

Conte sarà a Salerno per un confronto in serata con Nicola Fratoianni, esponente di Sinistra Italiana, ma, spiega Villani, «non poteva, tuttavia, esimersi dall’incontrare i tantissimi iscritti ai gruppi territoriali che proprio in questi giorni stanno partendo con l’organizzazione definitiva del Movimento 5 stelle anche in vista della imminente costituzione di altri gruppi territoriali nella provincia».