Teneva occultati in casa quattro chili di droga e 140mila euro in contanti: arrestata 27enne al nono mese di gravidanza. È accaduto nella mattinata di giovedì a Fratte, dove i militari della sezione radiomobile della compagnia dei carabinieri di Salerno, diretta dal maggiore Adriano Fabio Castellari, sono intervenuti all'interno di un'abitazione privata nella quale venivano custoditi ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e denaro in contanti. Custode di quello che sembra essere a tutti gli effetti un piccolo tesoretto di quale criminale della zona la cui identificazione è in corso in queste ore un'insospettabile 27enne prossima al parto.



È scaturito da una serie di segnalazioni degli abitanti della zona. I carabinieri hanno raccolto diversi elementi informativi nel quartiere Fratte, che facevano esplicito riferimento a strani e numerosi movimenti di persone non identificate e non note da e verso un'abitazione che si trova nelle vicinanze delle Fonderie Pisano. I militari si sono insospettiti dopo aver notato che le numerosissime segnalazioni erano concordanti tra loro ed hanno deciso, nella mattinata di giovedì, di effettuare una perquisizione allo scopo di verificare ed eventualmente confermare o smentire le segnalazioni ricevute nelle precedenti settimane. Alla porta si è presentata una donna in avanzatissimo stato di gravidanza che, pur volendo dissimulare l'agitazione, è subito apparsa sospetta ai militari che hanno iniziato a perquisire scrupolosamente l'abitazione nella quale la donna ha sostenuto di vivere da sola. L'attività ha avuto esito positivo: abilmente occultati in numerosissimi punti all'interno di borse, zaini e cassette sono stati rinvenuti circa 3,7 chili di hashish, 80 grammi di marijuana e 10 grammi di cocaina. Insieme a tutto lo stupefacente è stato rinvenuto anche materiale da taglio e confezionamento,. Sono anche stati trovati anche numerosi telefoni cellulari che finiranno sotto la lente d'ingrandimento dei carabinieri che li analizzeranno per appurare e circoscrivere la portata di quello che sembra essere un giro di spaccio. Assieme a tutta questa roba sono stati trovati anche 140mila euro in contanti, ritenuti probabilissimo provento dell'attività illecita. Tutto ciò che è stato rinvenuto in casa della 27enne è stato sottoposto a sequestro. La donna, Feliciana Rega, originaria di Battipaglia ma residente a Fratte è stata tratta arrestat e condotta ai domiciliari presso l'abitazione della madre a Pontecagnano Faiano. Ora i carabinieri sono concentrati sui rapporti della donna: saranno effettuati nuovi e più approfonditi accertamenti per cogliere tutti i dettagli di questo ingente ritrovamento, chiarire il ruolo della donna e i suoi legami personali.

