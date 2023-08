Battipaglia, il generale Troisi nuovo comandante della polizia locale

Il generale di Brigata dell'Esercito Italiano Ciriaco Fausto Troisi sarà il nuovo comandante della Polizia Locale di Battipaglia.

L'alto ufficiale dell'Esercito Itlaliano, ora collocato in ausiliaria, è stato individuato dalla sindaca Cecilia Francese quale sostituto dell'attuale comandante della polizia locale, il colonnello Gerardo Iuliano che da oggi è collocato in pensione. Il generale Troisi resterà in carica per un anno.