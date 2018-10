Lunedì 8 Ottobre 2018, 17:09

Il maggiore Vitantonio Sisto è il nuovo comandante della compagnia dei carabinieri di Battipaglia. Il maggiore Erich Fasolino, che sino ha ieri ha comandanto i carabinieri della compagnia di Battipaglia, è il nuovo comandante del Nucleo Investigativo dei carabinieri di Matera. Sisto proviene da Prato dove ha diretto il Nucleo Investigativo ed è originario di Martina Franca, in provincia di Taranto. "Sono molto affezionato a Battipaglia e ai suoi abitanti - ha detto il maggiore Erich Fasolino - a Battipaglia lascio un pezzo del mio cuore. Con i miei uomini, negli ultimi tre anni, a Battipaglia e nei centri che ricadono nel territorio della compagnia abbiamo messo a segno moltissime operazioni. Ringrazio tutti i carabinieri, i sandaci e i cittadini che hanno collaborato con me". Il maggiore Sisto è giunto da poche ore a Battipaglia. "Sarò a disposizione di tutti - ha detto il maggiore Vitantonio Sisto - i cittadini non devono avere remore nel rivolgersi a me e ai carabinieri per qualsiasi tipo di esigenza e segnalazione".