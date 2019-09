Domenica 15 Settembre 2019, 06:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è difeso davanti al giudice. Giura di non averla mai toccata e nemmeno baciata. Questo il sunto dell’interrogatorio tenuto due giorni fa, da un insegnante di Cava de’ Tirreni, arrestato la sera di mercoledì, in un parcheggio, in atteggiamenti intimi con una minore di 14 anni. Il gip del tribunale di Nocera Inferiore, al termine dell’udienza di convalida, ha confermato per l’indagato la misura degli arresti domiciliari. L’accusa per l’uomo, un 57enne residente a Cava de’ Tirreni, è di atti sessuali aggravati consumati su minore. Ad arrestarlo in flagranza era stata la polizia del commissariato di Stato, al termine di una specifica attività d’indagine. Assistito dal suo avvocato di fiducia, il docente ha però respinto ogni addebito. L’uomo aveva conosciuto la ragazzina un anno fa, durante l’anno scolastico. In pratica, era il suo insegnante. Ma tra i due vi sarebbe stato un normale rapporto, di affetto innocente, simile ad un rapporto di un padre con una figlia, a detta dell’indagato. La minore, mostrando debolezze caratteriali, ma tipiche per la sua età, pare fosse stata lei a cercare di solito il docente.