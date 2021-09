Incendio minaccia le case e una stazione di servizio

Serie di incendi nel pomeriggio di oggi nel Vallo di Diano e soprattutto ad Atena Lucana in località Scalo, tra via Macerrino e via Pantoni. Sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina e gli uomini delle squadre anti incendio boschivo della comunità montana Vallo di Diano, del supporto di San Rufo. Le fiamme, partite da una folta sterpaglia, hanno minacciato anche alcune abitazioni. Vigili del fuoco e operai della montana sono riusciti a domare il rogo con non poca fatica. Altro pericolo intervento, sempre ad Atena Lucana, nei pressi della stazione di servizio Tanagro. Una squadra dell'Aib che stava andando su un altro incendio, ha notato il rogo e lo ha spento. L'altro rogo era a Sala Consilina in località Deserte. Sul posto anche i carabinieri forestali di Padula.