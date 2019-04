CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 1 Aprile 2019, 08:01

Il vescovo di Nocera monsignor Giuseppe Giudice ribadisce che non è opportuno consentire l'uso dei locali da voi amministrati per la presentazione di programmi elettorali e per ogni altra iniziativa inerente l'attività di sensibilizzazione e di propaganda, in vista di tutte le elezioni politiche e amministrative». Lo scrive, in una nota datata 19 marzo, il cancelliere vescovile della diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, don Salvatore Fiocco, che ricorda ai parroci, ai superiori delle case religiose e ai priori e commissari delle congreghe diocesane alcune disposizioni sulla concessione di propri locali per la campagna elettorale, sia per le amministrative sia per le europee. Nel territorio della diocesi nocerino-sarnese, sono quattro i comuni del salernitano che rinnoveranno le proprie amministrazioni: Scafati, Pagani, Sarno e Nocera Superiore. A questi si aggiunge Striano, che però si trova in provincia di Napoli.