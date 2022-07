Imposta di soggiorno nel Cilento: controlli anti-evasione, quattro multe

Task force da parte del comando di polizia locale di Camerota. Scattano i controlli contro l’evasione dell’imposta di soggiorno e il mancato inserimento dei dati anagrafici degli ospiti con successiva comunicazione alla questura.

Gli agenti della municipale hanno passato al setaccio 27 attività ricettive (hotel, campeggi, villaggi, appartamenti, B&B) e sottoposto a controllo 162 persone.

Sono state elevate quattro sanzioni ad altrettante attività risultate non in regola. Ventotto, invece, i turisti non registrati. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.