Avrebbe incendiato l’autovettura della ex e poi si sarebbe dato alla fuga. Attimi di paura venerdì sera ad Ogliara, quartiere collinare di Salerno, per una donna di circa 36 anni, residente in zona che ha visto la sua auto andare a fuoco e distruggersi. La segnalazione è arrivata dopo le 21 proprio dal luogo in cui si è verificato ed è scoppiato l’incendio. Sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme e in seguito anche i Carabinieri di Salerno, su segnalazione della 36enne, che si sono subito messi sulle tracce del presunto autore, un salernitano ma di origini straniere di 38 anni, risultato poi l’ex marito della vittima. I Carabinieri avrebbero in seguito raccolto la denuncia della donna attraverso il racconto di quest’ultima. Sarebbero in corso, infatti, approfondimenti proprio sull’ex coniuge da parte degli uomini dell’Arma.

Paura, dunque, ma anche tanto coraggio che ha portato e porta al conseguente impegno delle forze dell’ordine nell’affrontare casi e situazioni come questi. Alta l’attenzione, soprattutto in questi giorni, dopo quanto accaduto mercoledì scorso a Battipaglia quando Marco Aiello, idraulico del posto ha ucciso la moglie Maria Rosa Troisi accoltellandola alla gola, tentando poi nella giornata di venerdì il suicidio in carcere. Ascoltare i campanelli d’allarme e avere la forza di parlarne rimane, dunque, la priorità anche di chi garantisce l’ordine pubblico e la sicurezza in città.

Non è il primo caso però che vede protagonista Salerno. L’ultimo in ordine temporale è avvenuto poco più di un mese quando i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno, il 17 agosto, arrestarono in flagranza di reato, per atti persecutori e resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale, un cittadino extracomunitario. L’uomo, non accettando la conclusione della relazione sentimentale, si presentò, tra l’altro in stato di ubriachezza, sul luogo di lavoro della ex moglie minacciandola di morte, per poi scagliarsi anche contro i Carabinieri intervenuti ed allertati dalla stessa donna tramite il numero di emergenza 112. L’uomo fu sottoposto agli arresti domiciliari. Caso analogo invece avvenne, sempre a Salerno, nel giugno del 2020.

Fu la polizia ad indagare su un incendio divampato in un condominio in via Clark che vide coinvolte numerose autovetture che andarono in fiamme tra cui quella di una donna e del suo nuovo compagno. Il lavoro della polizia provò la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza verso un uomo, ex marito di una delle vittime del gesto. Gli agenti in quel caso tennero in considerazione anche i pregressi episodi di violenza e le tante denunce formalizzate dall’ex moglie, che portarono all’arresto dell’uomo.