A Nocera Superiore quattro persone sono state sorprese dalla polizia locale a bruciare erbacce e sterpaglie in una a zona a rischio incendi. Per loro una sanzione di 500 euro e una possibile denuncia all'autorità giudiziaria. Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di alcune persone che avevano visto le quattro persone ad armeggiare con un enorme cumulo di sterpaglia. Il vento che questa mattina soffia sulla zona ha rischiato di far propagare le fiamme in un vicino fondo agricolo. Sono intervenuti i vigili del fuoco.

Nei giorni scorsi il sindaco Giovanni Maria Cuofano ha firmato un'ordinanza «che vieta su tutto il territorio comunale l’accensione di fuochi all’aperto a seguito della pulizia di fondi e orti privati ed ogni altro comportamento che possa provocare incendi boschivi». Nell’ordinanza «si rivolge anche un invito ai cittadini a segnalare al corpo forestale, ai vigili del fuoco, ai carabinieri o alla polizia locale avvistamenti e movimenti anomali nelle zone pedemontane».



