Incendio all'ospedale di Scafati, pazienti evacuati nella notte

Spaventoso incendio nella notte all’’ospedale “Mauro Scarlato” di Scafati. Il rogo sarebbe divampato all’interno dei locali della farmacia, sprigionando fumo e fuoco. Si indaga per accertare le cause. Forse un corto circuito, ma non si escludono altre ipotesi. A dare l’allarme, poco dopo l’una, le guardie giurate che erano in servizio. A lavoro per ore i vigili del fuoco del distaccamento di Nocera Inferiore, Sarno e Mercato San Severino intervenuti sul posto. Sono stati evacuati diversi degenti per consentire le operazioni di messa in sicurezza dello stabile.