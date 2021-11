Inchiesta Benevento, Del Mese si difende «Non ho corrotto nessuno»

È stato rimesso in libertà Mario De Mese, arrestato mercoledì per corruzione nell'ambito dell'inchiesta su un presunto giro di mazzette su appalti e favoritismi nell'elargire fondi da parte della Provincia di Benevento. Il gip Loredana Camerlengo, in seguito all'interrogatorio di garanzia, ha disposto per Del Mese l'obbligo di firma, accogliendo la richiesta di affievolimento della misura cautelare avanzata dall'avvocato Cecchino Cacciatore.



...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati