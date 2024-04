Capaccio Paestum, 77enne investito sulle strisce pedonali

Investito mentre attraversa sulle strisce pedonali. È accaduto nella serata di ieri a Capaccio Paestum. L'episodio a pochi metri dalla rotatoria di Capaccio Scalo.

Sfortunato protagonista dell'incidente un 77enne che è stato colpito da un'auto di passaggio. A bordo di quest'ultima una medico che è immediatamente sceso a prestare i primi soccorsi.

Sul posto è poi sono giunti i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasferire il pensionato presso l'ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Per fortuna l'uomo non è in pericolo di vita.

La dinamica del sinistro è ora al vaglio degli uomini della Polizia Municipale di Capaccio Paestum.