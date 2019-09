Giovedì 12 Settembre 2019, 18:37

Attimi di paura a Pontecagnano, dove un operaio di 53 anni è rimasto ferito a seguito di un incidente sul lavoro.L'uomo stava lavorando nel vano ascensore di un condominio situato in via Parini a Pontecagnano Faiano quando, per cause ancora in corso di accertamento, quando è caduto da un'altezza di circa sei metri.Sul posto immediato l'arrivo degli operatori del soccorso del Vopi e della Croce Bianca, che hanno provveduto a trasportare il ferito in codice rosso presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno.Il 53enne, ricoverato in rianimazione, ha riportato una serie di traumi e la frattura del bacino.