Incidente mortale ad Eboli: deceduto motociclista 29enne

Incidente mortale ad Eboli. Un giovane, 29enne ebolitano, è deceduto subito dopo lo scontro tra la moto che conduceva e un fuori strada. Per il motociclista non c'è stato nulla da fare nonostante i soccorritori siano giunti immediatamente. Sul posto le forze dell'ordine per appurare la dinamica del sinistro stradale