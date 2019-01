Venerdì 11 Gennaio 2019, 18:28

Dramma nel Comune di Montano Antilia. Un uomo di 71 anni è morto in seguito ad un incidente stradale. La vittima si chiamava Antonio Forte. Stando alle prime ricostruzioni l'anziano stava percorrendo con la sua Fiat panda la strada che collega Massicelle ad Abatemarco. Giunto in località Salice, per cause ancora in via di accertamento, è finito fuori strada. L'auto è precipitata giù per alcuni metri, capovolgendosi. Nonostante l'intervento dei sanitari del 118 per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, coordinati dal caposquadra Claudio Martusciello, che hanno dovuto faticare non poco per estrarre il corpo dalla vettura. Ancora al vaglio delle forze dell'ordine la dinamica del sinistro.