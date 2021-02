Incidente mortale sull'A3, perde la vita ragazzo di 20 anni: feriti i quattro amici

NOCERA INFERIORE. Un ragazzo di 19 anni, di Cava de' Tirreni, è morto nel tardo pomeriggio di oggi a seguito di un incidente stradale, in autostrada, all'altezza di Nocera Inferiore. Il giovane, per cause ancora in corso di accertamento, era insieme a quattro amici. Tutti insieme, in auto, stavano tornado a casa, da Napoli, dove pare si fossero recati per lavoro. L'impatto violento dell'auto a ridosso di una parete non ha lasciato scampo al giovane. Sul posto è intervenuta la polizia stradale e tre ambulanze, a chiudere temporaneamente la strada, per permettere di soccorrere i feriti. Il resto dei ragazzi è finito in ospedale, all'Umberto I di Nocera Inferiore. Tra questi, uno che verserebbe in gravi condizioni. A seguito dell'incidente, lunghe file si sono create in autostrada, nel tratto tra Angri e Nocera Inferiore, per permettere l'arrivo dei soccorsi ma anche del medico legale, che dovrà poi autorizzare il recupero della salma, dopo l'ok del magistrato di turno. Il conducente dell'auto avrebbe perso il controllo della macchina, per poi finire a ridosso della parete in direzione dell'uscita della galleria sull'A3. Almeno stando alle prime informazioni di chi è intervenuto. Non sono state coinvolte altre autovetture nell'incidente. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco, mentre toccherà alla polizia stradale, ora, ricostruire la dinamica del sinistro.

