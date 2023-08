Incidente con il quad sul Cervati: ferita una ragazza

Paura per una ragazza di Salerno, rimasta ferita quest'oggi in vetta sul Monte Cervati durante un giro in quad. La giovane in - secondo quanto raccontato da Radio Alfa - era al Cervati con un comitiva. Con gli amici stava effettuando un’escursione in quad, la moto a quattro ruote quando è rimasta vittima di un incidente.

Per motivi in corso di accertamento è finita fuori strada ed è rimasta ferita. Immediata l’attivazione dei soccorsi da parte degli accompagnatori dell'escursione.

Un’ambulanza del 118 ha raggiunto la comitiva prestando soccorso alla giovane che trasportata a Sanza è stata prelevata dall’elisoccorso per essere accompagnata in ospedale. La giovane, sempre vigile, non è in pericolo di vita.