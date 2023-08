Schianto fatale a Rione San Tommaso. Un incidente tra due auto, con a bordo prevalentemente persone anziane, è stato fatale per una donna di 81 anni, residente proprio nel quartiere popolare di Avellino. La donna è stata portata in ospedale, ma per lei non c'è stato nulla da fare.

La tragedia intorno alle 12 quando i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a rione San Tommaso sulla SP 88, denominata via Dei Due Principati, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Nel violento impatto coinvolte tre persone, due donne ed un uomo. I caschi arancioni dopo aver recuperato i feriti li ha affidati ai sanitari del 118 intervenuti,

In ospedale il decesso dell'81enne, residente proprio del quartiere, mentre non sono state comunicate informazioni sullo stato delle altre due persone coinvolte.