Incidente a Omignano sulla strada statale 18: grave una bambina di 4 anni

Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di oggi ad Omignano, nei pressi dello svincolo di Salento, sulla SS18. Intorno alle 16:30 due automobili, una Fiat 500 e una Fiat Punto, si sono scontrate violentemente.

A bordo delle vetture due famiglie (una marocchina ma residente in zona) rispettivamente con due minori. Una bambina ha riportato le ferite più gravi. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto con due ambulanze della Misericordia di Ascea e della rianimativa di Vallo. La bimba era già in arresto cardiaco quand'è stata rianimata sul posto dalla dottoressa De Martino e dal dottore Pasca. Dopo un primo intervento dei soccorritori è stata trasferita in codice rosso all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

Da comprendere la dinamica del sinistro. Sul posto anche i carabinieri che hanno scortato le ambulanze in ospedale a avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Purtroppo in questa zona già si sono registrati altri sinitri, talvolta anche con esiti drammatici. Spesso a provocare gli incidenti è l'alta velocità.