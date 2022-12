Auto sbanda e finisce nella rotatoria: paura a Santa Maria di Castellabate

Finisce nella rotatoria e la polizia locale gli ritira la patente. È successo, ieri, nella zona centrale di Santa Maria di Castellabate: un uomo del posto, con problemi di salute e con la patente già scaduta, mentre stava percorrendo in auto il lungomare Bracale, ha perso il controllo del veicolo ed è andato a finire nella rotatoria. Fortunatamente, nessuna grave conseguenza per l’uomo e non è stato coinvolto nessun altro veicolo visto che l’evento si è verificato in un orario in cui la zona è poco frequentata.