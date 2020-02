Incidente stradale questa mattina ad Aversana, frazione di Battipaglia. Un furgone all'improvviso ha sbandato ed è finito in un campo capovolgendosi. Feriti sei braccianti agricoli che erano a bordo del furgone e stavano per raggiungere i campi, invece, sono rimasti coinvolti nel rocambolesco incidente stradale e sono stati ricoverati all'ospedale di Battipaglia. Sul posto le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica del sinistro stradale causato probabilmente da un colpo di sonno del conducente del furgone. © RIPRODUZIONE RISERVATA