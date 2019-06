Mercoledì 19 Giugno 2019, 10:39

Rocambolesco incidente stradale ieri sera sulla statale 19 tra Battipaglia ed Eboli. Quattro auto sono rimaste coinvolte nello scontro e un'autovettura, una Peugeot 208 si è ribaltata. Sul posto i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro stradale e i soccorritori del 118 che con le ambulanze hanno trasferito quattro feriti, che erano a bordo delle auto coinvolte nell'impatto, all'ospedale di Battipaglia dove sono stati ricoverati fortunatamente in condizioni di salute non gravi. Intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre i feriti immobilizzati nei veicoli accartocciati.