Incidente stradale per i sindaci di Nocera Inferiore e Sarno, tornavano da funzione religiosa

PAGANI. Ieri sera, al termine di una riunione e dei festeggiamenti per "Sant'Alfonso" a Pagani, i sindaci di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, il vice sindaco Umberto Iannotti e il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale, che per loro fortuna ha visto uscire tutti e tre illesi, insieme all'autista del comune, alla guida di un'Alfa 159.

In via Corallo a Pagani, mentre si recavano a Sarno, una vettura ha invaso la corsia opposta, dopo aver perso il controllo, impattando con l'auto con a bordo i tre amministratori comunali.

Tra le ipotesi per ricostruire la dinamica, forse una manovra per aggirare la strada dissestata da parte dell'altra macchina o un guasto tecnico.

Danni ingenti alle due auto e qualche piccola escoriazione. Nulla di grave ma molta la paura. Sul posto sono giunti i carabinieri della tenenza di Pagani, che hanno allertato anche i soccorsi. Il conducente della Fiat Punto è stato estratto dall’auto e per lui sono stati necessari i controlli sanitari. L'incidente poteva avere conseguenze peggiori. Il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, stava infatti recandosi a Sarno per dare un passaggio al collega Giuseppe Canfora. I due avevano preso parte alla celebrazione religiosa in piazza Sant'Alfonso, a Pagani, in onore del santo patrono, insieme a personalità religiose, civili e amministratori.