POSTIGLIONE - Lavorava nella stalla quando è stato incornato da un toro. Lo squarcio alla pancia era lungo. La ferita al basso ventre ha provocato una grave emorragia. A pochi centimetri dal taglio c’è l’arteria femorale. Se il toro avesse reciso quella vena, l’allevatore sarebbe morto in dieci minuti. Il sessantenne di Postiglione, invece, è salvo per miracolo. La ferita lunga e profonda non ha reciso arterie vitali, nè danneggiato gli organi interni. Se l’incornata fosse finita qualche centimetro più in basso, la vita sessuale dell’allevatore sarebbe diventata un album dei ricordi.L’uomo è giunto al pronto soccorso martedì scorso, di pomeriggio.All’ospedale di Eboli è arrivato con i vestiti sporchi e lo squarcio enorme al basso ventre: «Sembrava un taglio cesareo», ha esclamato un testimone oculare. Il paziente è stato trasferito in sala operatoria dove gli urologi erano a lavoro da ore per altri interventi già programmati. L’arrivo dell’allevatore ha cambiato la lista d’attesa e le priorità. L’uomo ha perso sangue ma non l’umorismo: «Fate in fretta- ha detto ai medici- che devo tornare a lavorare». I tre specialisti, Tufano, Pierri e Pindozzi, hanno fatto i salti mortali. La ferita e’ stata ripulita dagli agenti estranei legati al lavoro nella stalla. Poi è iniziata la verifica degli organi danneggiati. L’esito è stato incoraggiante. L’allevatore era miracolosamente illeso. L’intervento si è prolungato a lungo con risultati positivi. La ferita è stata ricucita con oltre 50 punti di sutura. Il paziente è stato trasferito in urologia. Per ora non tornerà a lavoro.