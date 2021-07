Uomo dà in escandescenza e colpisce il commissario costretto a recarsi in pronto soccorso. Il fatto è accaduto nella giornata di ieri, in località Villa Venere, zona periferica di Sarno, quando è stato richiesto un intervento per l’esecuzione di un trattamento sanitario obbligatorio. Sul posto un’ambulanza, i vigili urbani e gli agenti del locale commissariato, insieme al v. commissario Palumbo. Ne è nata una colluttazione dovuta allo stato di agitazione dell’uomo destinatario del tso e ad avere la peggio, nel tentativo di calmare e bloccare il 37enne, è stato Palumbo, colpito con violenza al volto. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Martiri del Villa Malta, è stata riscontrata una ferita lacerocontusa al naso. Una prognosi di sette giorni per il dirigente del commissariato di polizia.