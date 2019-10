Domenica 20 Ottobre 2019, 16:49 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2019 17:16

L'ospedale di Sant'Arsenio il sabato e la domenica è terra di nessuno. Si entra senza alcun problema e controlli. Infatti come si vede in un video si può facilmente accedere la parcheggio del nosocomio che oramai ospita pochi servizi ed entrare nell'ingresso. Nel gabbiotto del custode - che non c'è - ci sono tutte le chiavi della struttura facilmente recuperabili e quindi da poter usare. Anche quelle del vicino Serd - servizi di recupero per le dipendenze - e ogni altro accesso. Facile e senza controlli anche l'accesso al primo e secondo piano come nel seminterrato e nella camera mortuaria.Le uniche persone nella struttura sono i pazienti dell'hospice e il personale medico e assistenziale del reparto al terzo piano che ovviamente non è tenuto al controllo. Il video è girato sabato e domenica mattina. Ed così da diversi fine settimana.