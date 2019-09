Mercoledì 11 Settembre 2019, 19:48

«No servono parole ora ma solo preghiera e raccoglimento. Luigi oggi splende nel firmamento celeste». Così il vescovo Antonio De Luca ha salutato il bambino di 3 anni morto una settimana fa a Montesano sulla Marcellana schiacciato da una cisterna d'acqua. Per il suo decesso sono indagati per omicidio colposo i genitori. Genitori affranti che hanno assistito in lacrime al funerale. All'esterno i palloncini bianchi e blu hanno accompagnato l'uscita della bara bianca e all'esterno una vela con la foto di Luigi Marino e una lunga dedica. «Ora sei una stella che sorride».