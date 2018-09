Mercoledì 19 Settembre 2018, 06:35

Rubano i computer delle aule, lavagne multimediali fuori uso. Accade al plesso della elementare di San Mango Piemonte appartenente al Comprensivo “Giovi-Ogliara” di Salerno. I ladri sono entrati in azione nella notte tra lunedì e martedì. È il primo raid dell’anno scolastico. «Ma a far male non è tanto il danno materiale bensì lo sfregio alla didattica, gli alunni non potranno utilizzare le lavagne multimediali che sono diventate indispensabili per delle lezioni», denuncia rammaricata la preside Ida Lenza. Il danno stimato supera i 6 mila euro ma pesa di più l’attacco al simbolo della scuola. Disagi per docenti e alunni, preoccupazione invece per le famiglie che chiedono più sicurezza.La preside Lenza invoca una intensificazione dei controlli da parte della Questura. «In queste zone collinari la scuola è il presidio di legalità – dice la dirigente – se si attacca la scuola, si attacca la comunità intera. Siamo feriti». Ieri stop alle lezioni. Le famiglie una volta saputo del raid dei ladri hanno deciso di non accompagnare a scuola i figli. Le lezioni non si sono effettuate per consentire ai carabinieri giunti sul posto di effettuare il sopralluogo per l’avvio delle indagini.