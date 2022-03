Una coppia di ladri dopo essersi spacciati per clienti e aver effettuato un acquisto hanno rubato gioielli per l'ammontare di 16.000 euro. Il furto è stato messo a segno in una gioielleria ad Eboli, in pieno centro, nelle scorse settimane. I malviventi sono fuggiti via con il bottino riuscendo a far perdere le tracce. Sull'episodio indagano i carabinieri.