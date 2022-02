Roma, tentano un furto da 40mila euro in gioielleria: arrestata una coppia

Hanno tentato un furto dal valore complessivo di circa 40mila euro in una gioielleria di Roma, ma sono stati inchiodati dalle telecamere di videosorveglianza. I carabinieri della Compagnia di Piazza Dante sono così riusciti ad arrestare una coppia: lui, un 55enne romano, e lei, una 70enne genovese, entrambi già noti alle forze dell'ordine.

L'allarme era partito dalla telefonata del titolare della gioielleria, in zona San Giovanni. L'uomo ha spiegato che poco prima, approfittando di un suo momento di distrazione, indotto dalle richieste di informazioni avanzate da complici, due persone hanno tentato di nascondere sotto la giacca un astuccio contenente 38 anelli in oro del valore di circa 40.000 euro. I carabinieri a quel punto hanno visionato le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della gioielleria e sono riusciti a individuare la coppia, fermata e portata in caserma.

L'arresto è stato convalidato per entrambi, poi rimessi in libertà in attesa del processo. Ora però è caccia ai complici che hanno distratto il gioielliere mentre la coppia rubava gli anelli d'oro.