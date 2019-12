© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato sorpreso a rubare all'interno del comune di Nocera Inferiore , fino a quando la polizia municipale non lo ha individuato e bloccato a seguito di una segnalazione. A essere denunciato qualche giorno fa è stato un cittadino di nazionalità romena, sorpreso all'interno del piazzale del comune, al termine del turno pomeridiano intorno alle 16.00. L'uomo, di 54 anni, stava rovistando nei contenitori di accumulo di materiale elettrico per impossessarsi di rame e cavi di vario tipo. Probabilmente per rivenderli e farci qualche soldo. A bloccarlo sono stati gli agenti di polizia municipale guidati dal comandante Giuseppe Contaldi, intervenuti sul posto ed evitato il furto. L'uomo, al termine delle formalità di rito, è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Il ladro aveva approfittato dell'assenza di personale, per rovistare nei contenitori di materiale di accumulo di materiale elettrico per impossessarsi di rame e cavi elettrici.