Litigano per la viabilità: pugni, calci e bastonate tra gli automobilisti a Nocera

Violenza in strada, a Nocera Inferiore, ieri sera intorno alle 20.00, lungo via Atzori. Due uomini, forse per motivi legati alla viabilità, hanno dato vita ad una feroce scazzottata tra automobilisti e passanti.

Uno dei due, nella colluttazione, ha anche afferrato una mazza per colpire il rivale. I due avrebbero discusso inizialmente poi sarebbero passati alle mani, per strada, fino a quando uno dei due non ha rincorso l'altro impugnando un bastone.

Pugni, calci e bastonate sono stati sferrati sotto gli occhi terrorizzati degli altri automobilisti e dei cittadini presenti presso le varie attività commerciali della zona.

Il traffico è andato in tilt, paralizzato per la violenza consumata in strada. E' dovuta intervenire la polizia per riportare la calma, dopo alcune segnalazioni giunte al commissariato per l'aggressione in corso.

Da valutare ora un'azione penale nei confronti delle due persone, che saranno identificate, visto anche il possesso di uno dei due di un bastone utilizzato come arma.