Nocera Inferiore: litigano per un passo carrabile, finisce in ospedale con trauma cranico

Macchina in sosta nei pressi di un passo carrabile, scoppia la lite ed un uomo finisce in ospedale. E' accaduto a Nocera Inferiore, ieri sera, lungo via Cucci. A discutere due uomini per un'auto parcheggiata in una zona vietata, per la presenza di un passo carrabile, secondo una delle due versioni raccolte dalle forze dell'ordine. Da lì le prime discussioni, che pare non fossero nuove tra i due contendenti. A seguito di botte e spintoni, uno dei due uomini ha rimediato una ferita ad un occhio ed una alla testa, giudicate guaribili in sette giorni secondo referto dell'ospedale di Nocera Inferiore. E' stato necessario, infatti, l'arrivo del 118.

Il ferito, di 58 anni, vive in un palazzo lungo la stessa strada, mentre l'altro è un commerciante, con l'attività aperta e il divieto di sosta presente nei pressi di quest'ulitma, che avrebbe fatto infuriare l'uomo che si trovava in auto.

Sul posto sono giunti i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, che hanno identificato le due persone. Si procede con l'ipotesi di lesioni personali, in attesa di una possibile denuncia che uno dei due potrebbe presentare, a breve, alle forze dell'ordine. Secondo la persona finita in ospedale, quel divieto di sosta non sarebbe autorizzato dal comune. In soccorso è arrivata sul posto anche la polizia municipale.