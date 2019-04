CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 18 Aprile 2019, 12:00

Doveva essere l'edizione della conferma, la quinta, quella che dopo l'esordio a Eboli e una second edition in piazza Sedile del Campo a Salerno, tra live set, performance di musica e arti audiovisive riconosceva, per il secondo anno consecutivo in Palazzo Genovese il suo centro vitale, il fulcro di tutte quelle energie positive incanalate in note, colori, proiezioni come arterie di uno stesso cuore. Era tutto pronto perché in una delle residenze signorili più importanti di Salerno, oggi e domenica 21, gli avventori godessero di un'esperienza unica che dal 2015 unisce storia, architettura, musica elettronica, videomaking, installazioni artistiche, rigenerazione urbana e itinerari guidati. Un evento che in quattro anni ha «racimolato» fino a 10mila persone.