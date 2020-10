Gps sui mezzi di lavoro. Lo ha deciso la Nocera Multiservizi, per controllare e monitorare gli spostamenti dei lavoratori impegnati nella raccolta dei rifiuti, in città, ma anche per favorire una maggiore velocità nei servizi che porteranno a risparmi per le casse dell'azienda. La rivoluzione per una maggiore efficienza in tutti i servizi parte dal lavoro del manager alla guida della municipalizzata di Nocera Inferiore, Sergio Stellato, che si è posto come obiettivo, tra i tanti, quello di una riduzione dei costi, per efficienza dei servizi e anche per scovare possibili furbetti tra i lavoratori. I gps sono stati installati grazie ad un accordo raggiunto tra l'azienda e la società assicuratrice. Vantaggi si otterebbero, ad esempio, in caso di sinistri, riducendo eventuali contenziosi in materia di infortunistica stradale, accertando rapidamente dinamica del fatto e responsabilità. I mezzi saranno poi controllati in tempo reale, il loro posizionamento, insieme a quello dei dipendenti.

Durante un'emergenza, ad esempio, l'intervento sarà istantaneo, perchè sarà possibile individuare il mezzo più vicino e mandarlo sul luogo stabilito. Questo consentirà di evitare di spostare mezzi troppo lontani, così come accaduto in passato, risparmiando carburante. Inoltre, il sistema potrà stanare eventuali furbetti, come mezzi individuati fuori dal territorio comunale o in posti non autorizzati, chiedendone conto direttamente al dipendente o all'autista in questione.

