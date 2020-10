Branco di cani pericolosi aggrediscono anziano e uccidono il suo cane. È accaduto a San Pietro dove un uomo, residente nella frazione, è riuscito a salvarsi, arrampicandosi su un albero. A raccontare l’accaduto sono le guardie ecozoofile dell’Anpana (associazione nazionale protezione animale natura e ambiente) che hanno raccolto la denuncia delle vittime. «I cittadini della frazione San Pietro hanno denunciato - spiega il responsabile provinciale Vincenzo Senatore - che da anni, tra la frazione di San Pietro e la località Croce, vigono comportamenti prepotenti da parte di alcuni pastori che popolano indisturbati la zona, trasgredendo in maniera volontaria le leggi e tutti i provvedimenti delle autorità, generando timore tra i cittadini e questo perchè in passato non hanno denunciato i vari illeciti per paura di ritorsioni» E continua: «Per l’ennesima volta si è assistito ad una aggressione del branco verso un cagnolino che dopo alcuni giorni di agonia è morto ed al tentativo di aggressione di una persona anziana presente in quel momento con l’intento di allontanare il branco». Come si è appreso l’anziano ha raccontato momenti di terrore.

