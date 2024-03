Salerno, Fratelli d'Italia in visita da carabinieri e polizia per esprimere solidarietà contro le aggressioni

Fratelli d’Italia della provincia di Salerno solidarizza con le forze dell’ordine perché «prese di mira in particolare nelle ultime settimane da inaccettabili aggressioni fisiche, ma anche mediatiche e politiche». Lo ha fatto recandosi con una propria delegazione presso: la Stazione dei Carabinieri di Nocera Superiore, diretta dal Luogotenente Antonello Catalano sotto la guida del Colonnello Territoriale dell’Arma dei Carabinieri di Nocera Inferiore Gianfranco Albanese; la Compagnia della Guardia di Finanza di Nocera Inferiore diretta dal Capitano Luca Patrizi; il Commissariato di Polizia di Stato di Nocera Inferiore diretto dal Vice Questore Aniello Ingenito. Della delegazione hanno fatto parte i parlamentari Imma Vietri e Antonio Iannone, l’onorevole Alberico Gambino, il coordinatore provinciale di FdI Giuseppe Fabbricatore, i coordinatori cittadini Concetta Galotto e Francesco De Prisco. «Come Fratelli d’Italia - si legge in una nota congiunta – siamo sempre stati dalla parte di chi, con abnegazione e competenza, rischiando anche la propria vita, è al servizio dello Stato per proteggere e garantire la sicurezza a tutti noi. Quello di oggi è stato un gesto assolutamente necessario per respingere i gravi tentativi di delegittimazione del lavoro delle forze dell’ordine messi in atto nei giorni scorsi. Non a caso - sottolineano - il Governo Meloni ha inasprito le pene per chi si macchia di aggressioni verso coloro che portano la divisa».

Per gli esponenti di Fratelli d’Italia, dunque, «urge fermare immediatamente questo clima d’odio, che rischia di provocare conseguenze come quelle accadute a Torino, dove una volante della Polizia di Stato e gli agenti che stavano fermando un irregolare per condurlo in un centro di rimpatrio sono stati aggrediti dai manifestanti dei centri sociali.

Ci aspettiamo che anche la sinistra, che è stata prontissima nel mettere sotto processo mediatico polizia e carabinieri, esprima oggi solidarietà alle forze dell’ordine e condanni senza tentennamenti le violenze fisiche messe in atto con regolarità da centri sociali e antagonisti. Gli agenti di Polizia, i Carabinieri e i Finanzieri - conclude la nota di Fratelli d’Italia - ci hanno ringraziato per la visita e la solidarietà espressa: Fratelli d’Italia continuerà a far sentire loro tutto il sostegno di cui necessitano per garantire a tutti noi la sicurezza e la legalità, come ogni giorno fanno con dedizione. Noi gli siamo grati per questo».