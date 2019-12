Operazione antidroga dei carabinieri a Pontecagnano. I carabinieri hanno arrestato un pregiudicato che coltivava marijauna a ridosso della sua abitazione ed hanno sequestrato 400 grammi di marijuana già essiccata. Nell'abitazione dove abita il pregiudicato sono state sequestrate anche quattro lampade utilizzate per la coltivazione della marijuana e 44 sim schede telefoniche per cellulari usate, secondo gli investigatori, per lo smercio degli stupefacenti. Il blitz è stato meso a segno dai carabinieri della stazione di Pntecagnano e della compagnia di Battipaglia, agli ordini del maggiore Vitantonio Sisto, con l'asuilio di un elicottero del 7° Nuleo elicotteri dei carabinieri di Pontecagnano. © RIPRODUZIONE RISERVATA