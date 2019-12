Lutto nel mondo della Sanità, del mondo politico ed economico del Vallo di Diano. E' venuto a mancare, il dottore Antonio Calandriello. Aveva 68 anni. Affermato e conosciuto medico per anni dirigente dell'Unità Operativa di Fisiopatologia Respiratoria dell'ospedale "Luigi Curto" di Polla, Calandriello ha combattuto per anni con determinazione contro una grave malattia. Impegnato anche nella politica del Vallo di Diano ha ricoperto la carica di consigliere della Provincia di Salerno e del Comune di Sassano, suo paese di origine anche se da anni viveva a Sala Consilina. Non solo, è stato anche presidente della Bcc di Sassano.



