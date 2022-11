Maiori, napoletano si accascia e muore in strada: addio a “Carletto” stroncato da malore improvviso

Trovato riverso a terra, senza vita, il 61enne napoletano Carlo Passarelli. È stato un passante ad accorgersi del corpo tra due palazzine in via Nuova Chiunzi a Maiori, cittadina della costiera amalfitana.

Amato e benvoluto da tutto il paese, “Carletto” era conosciuto per essere un'amante degli scherzi. Da anni viveva in paese accudento l'anziana madre e il fratello.

Nonostante il pronto intervento dei soccorsi, il personale del 118 giunto sul posto non ha potuto far altro che costatare il decesso. I carabinieri della Stazione di Maiori, intervenuti per i rilievi, hanno avvertito il magistrato di turno. Dalle prime valutazioni si ipotizza la morte dovuta a malore improvviso. Dalle immagini restituite dalle telecamere di videosorveglianze della zona, infatti, si nota come l'uomo si sia accasciato al suolo.