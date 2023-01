Malore davanti al bar: muore operaio nel Salernitano

Dramma all'alba a Teggiano. Un uomo del posto è deceduto in seguito a un malore accusato mentre era in auto. Si tratta di un 62enne e stava andando a lavorare in un vicino caseificio quando si è fermato davanti a un bar per prendere caffè tra Pantano di Teggiano e Silla di Sassano.

I proprietari del locale vedendolo fermo in auto ed essendo un cliente abituale sono usciti per capire perché non scendesse dalla vettura. Il 62enne ha riferito di non sentirsi bene ed è stato portato all'interno del locale tuttavia ha perso la vita. Inutili i soccorsi del personale del 118.