Domenica 28 Luglio 2019, 16:23

Mezz'ora di pioggia incessante ha mandato in tilt la viabilità ad Angri. Tombini saltati, strade impraticabili, automobilisti costretti a viaggiare a passo d'uomo. È questo in sintesi quanto si è registrato questa mattuna in località Satriano al bivio con via Niglio e via Baden Powell, via Nazionale e nei pressi del sottopasso ferroviario, dove è scattato il semaforo rosso per avvisare i conducenti a non percorrere il tratto che collega Corso Vittorio alla Statale 18.Sotto la lente degli operatori della protezione civile, che stanno monitorando il territorio, anche lo stato del Rio Sguazzatoio che ha superato il livello di guardia.