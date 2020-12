Non basta l'emergenza epidemiologica. L'apertura delle scuole slitta anche a Salerno. In serata il sindaco, Vincenzo Napoli, ha disposto la chiusura dei plessi scolastici causa allerta meteo di criticità alta.

Ieri il sindaco aveva annunciato la volontà di riaprire le scuole fino alla seconda primaria come da ordinanza regionale. Ma il maltempo impone lo stop alle lezioni. Per monitorare la situazione - fa sapere il Comune - è stata disposta per le prossime ore un'attività di monitoraggio dinamico del territorio comunale a cura della Polizia municipale e della Protezione civile del Comune di Salerno al fine di verificare, in seguito all'evoluzione meteo, la possibilità di rientro in classe.

Ultimo aggiornamento: 22:26

