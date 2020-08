SARNO. Rischia di finire a processo dopo la richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla procura di Nocera Inferiore un funzionario scolastico, collaboratore presso un istituto di Sarno, accusato di peculato per aver usato impropriamente il fax dell'istituto. La vicenda, con la contestazione di lieve entità, è finita al centro del procedimento penale istruito dall’ufficio di Nocera Inferiore dopo un accertamento della polizia giudiziaria. Secondo le accuse, il dipendente 67enne - collaboratore coordinato e continuativo presso la scuola della città dei Sarrastri - avendo la disponibilità del fax in uso alla scuola e in particolare al suo ufficio, incaricato di pubblico servizio, «per fini personali e non istituzionali, disattendendo il regolamento interno scolastico e linea telefonica per inviare un contratto, falsamente compilato, a un operatore telefonico».



Le accuse finiranno ora all'attenzione del gip del tribunale in udienza preliminare per le specifiche valutazioni del caso. Il dipendente, di origini nocerine, rischia il processo, chiamato a rispondere nei fatti di un invio “abusivo” dal sistema fax per fini personali, con indebito utilizzo di beni di pubblica utilità, contravvenendo al regolamento interno della scuola. L’episodio in questione venne consumato e accertato il 10 febbraio 2012. L'indagine è stata condotta dal pm Valeria Vinci. In particolare, la singola contestazione individua il funzionario nella contestazione di peculato. Secondo la legge, «in qualità di pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria».

