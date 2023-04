Salerno, giornata terra: Ogyre e Sole365 insieme al porto per un mare più pulito

In occasione della Giornata mondiale della Terra, il brand campano di supermercati Sole365, insieme a Ogyre, la prima piattaforma globale per il recupero dei rifiuti nel mare, la nascita nel porto di Salerno di una proficua partnership tutta a beneficio dell’ambiente.

Ogyre raccoglie in media 18 tonnellate di rifiuti al mese attraverso il suo network di 55 pescherecci in tre continenti e una parte di essi viene inserita nel circuito del riciclo. La giovane startup conta gia tre porti attivi in Italia (Cesenatico, Santa Margherita Ligure, Marina di Ravenna) e altri in Brasile e Indonesia. Il suo obiettivo e raccogliere con l’obiettivo di raggiungere 350.000 chili nel 2023 e 1 milione di chili di rifiuti nel 2024 grazie a progetti di raccolta che coinvolgono aziende e individui.

Proprio in questo percorso si inserisce l’azione di Sole365 che, lavorando ad un progetto comune, ha permesso al team di Ogyre di aprire un nuovo porto in Italia, avviando la sua collaborazione con il porto di Salerno, primo punto di raccolta e smaltimento in Campania e nel sud Italia, permettendo cosi di portare le sue attivita di pulizia del mare in una delle costiere piu amate nel mondo.

Per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e supportare le comunita locali di pescatori che gia si impegnano nella raccolta dei rifiuti marini giornalmente, il team di Ogyre sale sui pescherecci e ogni chili di rifiuto marino raccolto e misurabile, tracciato e smaltito secondo norme e leggi del luogo.

«Un progetto impegnativo e importante e una partnership in cui crediamo molto, sicuramente il primo passo di un lungo percorso insieme per rinnovare ogni giorno l’amore che noi di Sole365 abbiamo verso la nostra terra. Siamo chiamati in modo sempre piu urgente a proteggere il pianeta con azioni concrete per il bene comune e per fare si che il benessere delle persone possa convivere con il benessere dell’ambiente», afferma Michele Apuzzo, amministratore delegato di AP Commerciale, proprietaria del brand Sole365.