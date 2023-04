Atti percecutori e lesioni nei confronti della ex moglie. Scatta il codice rosso per la donna e, per disposizione del gip del tribunale di Nocera Inferiore, su richiesta della procura, i carabinieri di Mercato San Severino hnno notificato ieri all'uomo, un 50enne del posto, il provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi solitamente frequentati dalla persona offesa e dai suoi congiunti.