Nocera Superiore: abbandono dei rifiuti davanti ad una scuola, fermato cafone seriale

Ha un volto e un nome l'uomo, che in maniera seriale, abbandonava grandi sacchi di rifiuti davanti alla scuola Settembrini a Nocera Superiore. In maniera metodica, incurante del regolamento comunale e delle regole del vivere civile, da settimane, ogni sera lasciava la spazzatura in via San Clemente proprio davanti all'istituto scolastico. Sono state preziose le immagini delle telecamere di videosorveglianza ma anche l'appostamento fatto da alcuni agenti della polizia municipale guidata dal comandante Paolo Prudente.

Con loro anche ispettori dell'ufficio Ambiente coordinato da Antonio Ardolino. Ieri sera l'epilogo con l'identificazione dell'uomo e le sanzioni amministrative. A dare precise direttive sul rafforzamento dei controlli era stato, nelle settimane passate, il sindaco Giovanni Maria Cuofano. La cronaca, infatti, continuava a registrare episodi di continui conferimenti dei rifiuti non conforme. La polizia municipale ha anche incentivato controlli a tappeto sul fronte della viabilià e della sosta. Verifiche anche sui limiti di velocità in alcune strade ritenute particolarmente a rischio.