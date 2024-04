Vento forte in Costiera, albero piomba sulla statale a Marmorata

Paura in Costiera Amalfitana dove il vento forte che ha iniziato a spirare intono alle 19 ha rischiato di far danni. Dalle piazze è stato un fuggi fuggi generale mente gli addetti di bar e ristoranti che avevano intavolini all'aperto hanno dovuto in tutta fretta rimuovere tovaglie e suppellettili.

Per alcune ore è volato di tutto, soprattutto lungo le strade dove si erano riversate centianai di auto di rientro dalla pasquetta in Costiera. A Marmorata, in territorio di Ravello, sulla statale amalfitana 163, un albero è piomabato sull'asfalto per fortuna senza fare danni.

Al momento del distacco del voluminoso arbusto, sradicato dal forte vento e caduto dai terrazzamenti sovrastanti, per fortun non si trovavamo mezzi in transito. Sul posto sono accorsi i carabinieri della compagnia di Amalfi e i cantonieri dell'Anas.

Con la corsia interna occupata dall'ingombro per un po' la circolazione è stata regolata a sensi di marcia alternati e il traffico è ritornato alla notmalità non appena l'albero è stato rimosso.