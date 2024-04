Battipaglia, screening ginecologici gratuiti grazie all'associazione Il Sorriso

Torna “Vivi Sano - Evento per la Salute” una giornata nata dall’azione spontanea di cittadinanza attiva che il prossimo 7 Aprile a Battipaglia, dalle 9 alle 13 in piazza Amendola. Organizzato dall'Associazione il Sorriso, in collaborazione con Biosanitas analisi cliniche, l'Associazione GIVI Odv ed EMPA Aps, il progetto promuove programmi di screening gine-cologici rivolti alla popolazione femminile per prevenire e individuare le patologie più diffuse e rischiose. Grazie all’azione di medici volontari, l’evento al 2° ciclo di screening gratuiti, offrirà un check up completo di visita ginecologica, Pap test ed ecografia, senza alcun costo per i pazienti. I programmi di screening seguono procedure rigorose, basate su evidenze scientifiche e si rivolgono a tutte le donne di ogni fascia di età.

Già in occasione dello scorso appuntamento con il territorio, la città aveva risposto in massa, evidenziando un desiderio tangibile di cura della salute. L'Associazione Il Sorriso ha lanciato questa iniziativa con l'obiettivo di rendere accessibili servizi di screening ginecologici a tutte le donne grazie all'impegno di risorse umane altamente qualificate.

«Il benessere delle donne deve essere una priorità- ha dichiarato Monica Guglielmotti Presidente dell'Associazione Il Sorriso -Questa campagna è nata con l’obiettivo di contribuire a creare una comunità sana e consapevole.

I servizi di screening sono uno strumento essenziale di prevenzione e monitoraggio. Ci siamo voluti impegnare in questo progetto per andare incontro alle esigenze di una comunità che ha urgenza di servizi sanitari e di assi-stenza, con fasce di utenza che non sempre sono nella possibilità di attendere lunghe liste di attesa da parte del servizio pubblico o di pagare delle cure»